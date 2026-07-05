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У Дніпрі правоохоронці виявили тіло двомісячної дівчинки в одній з нежитлових кімнат гуртожитку. З’ясувалося, що немовля померло від тривалого недоїдання та критичного виснаження організму.

Про випадок повідомили у Дніпропетровській обласній прокуратурі.

«Мати бачила, що донька перебувала у вкрай тяжкому стані, була знесиленою та почувалася зле. Попри це, жінка залишила немовля без будь-якої допомоги. Коли дитина померла, вона перевезла візок із тілом доньки до іншої кімнати і залишила його там», — йдеться у повідомленні відомства.

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Діти жили в повній антисанітарії

За висновком судово-медичної експертизи, причиною смерті дівчинки стало критичне виснаження організму, спричинене тривалим недостатнім харчуванням. Матір виявили за іншою адресою у знайомого, до якого вона прийшла разом зі своєю другою дитиною — дворічним сином.

Їй повідомлено про підозру за фактом залишення без допомоги, що призвело до смерті дитини (ч. 3 ст. 135 КК України). Наразі її дворічного сина вилучено. Хлопчик перебуває в лікарні, де йому надається необхідна медична допомога.

Також розпочато досудове розслідування за фактом злісного невиконання батьківських прав ст. 166 КК України.

Нагадаємо, у Києві 17-річна горе-мати замкнула у квартирі на 4 дні немовля. Правоохоронці оголосили матері про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України — ст. 166 (злісне невиконання батьками обов’язків по догляду за дитиною) та ч. 3 ст. 135 (залишення в небезпеці).

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