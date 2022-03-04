Ситуація під контролем: у Дніпрі мір розповів про обстановку в місті

Ситуація під контролем: у Дніпрі мір розповів про обстановку в місті

У місті ситуацію контролюють Збройні сили України та Тероборона.

У Дніпрі та області ситуація залишається контрольованою. Російський окупант на територію регіону не зайшов.

Про це під час брифінгу повідомив міський голова Борис Філатов.

“Ситуація контрольована. У нас є проблеми з комунікаціями на лівому березі міста — старі комунікації, постійно проривають труби. Я думаю, ми усунемо цю технологічну проблему найближчим часом. Крім того, наші турецькі підрядники поки що призупинили всі роботи, зараз у метро проходить консервація будівництва”, — зазначив міський голова.

Він також додав, що у місті ситуацію контролюють Збройні сили України та Тероборона. Продукти та медикаменти у достатку. Транспорт ходить.

Окремо голова обласної ради Микола Лукашук зазначив, що якщо ви чуєте звук сирен, потрібно негайно ховатися в укритті.