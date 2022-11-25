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У Дніпрі мешканці багатоповерхівки готують на вогнищі у дворі через відсутність світла (фото)

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
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У Дніпрі мешканці багатоповерхівки готують на вогнищі у дворі через відсутність світла (фото)

Фото: ХД

Дніпряни кажуть, краще так, ніж жити в "оркостані".

У Дніпрі мешканці багатоповерхівки на житловому масиві Калинівській-6 готують їжу на вогнищі у дворі. Оскільки в будинку електричні плити, а світло відсутнє вже котру добу, люди використовують мангал.

Відповідне фото опублікували місцеві мешканці в Instagram..

У коментарях дніпряни підтримали один одного і написали, що нічого страшного в цьому немає. 

"Краще так, ніж в оркостані жити! Піду теж мангал розчихляти)",

"Правильно, а куди подітися людям?! Я теж думаю мангал шукати, другий день на бутербродах та салатах",

"Нічого страшного! В окупації люди важче живуть, треба бути солідарними! Потрібно буде взагалі світло і воду виключимо", - написали під фото.

Фото: ХД / ©
Фото: ХД

Нагадаємо, мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що понад половині мешканців міста вже відновили електропостачання. Також запустили всі насосні станції, на лівому березі дали воду. Над відновленням на правому березі працюють комунальники.

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Дата публікації
Перегляди
494
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