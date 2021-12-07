У Дніпрі мешканці одного з будинків "поремонтували" асфальт килимами (фото)

Громадяни, не дочекавшись допомоги від комунальників, вирішили діяти самостійно.
У Дніпрі жителі одного із житлових районів спробували вирішити проблему з поганим дорожнім покриттям за допомогою килимів, якими прикрили вибоїни біля під'їзду.
Відповідні знімки у вівторок, 7 грудня, з'явилися у місцевому Telegram-каналі.
Зазначається, що громадяни, не дочекавшись допомоги від комунальників, вирішили діяти самостійно.
Величезні ями біля входу в один із під'їздів мешканці будинку приховали за двома старими килимами.
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