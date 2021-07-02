У Дніпрі мікроавтобус не зміг подолати міст: момент падіння потрапив на відео

Водій автомобіля Renault, який кілька разів перекинувся, відбувся забоєм грудної клітки.

У п’ятницю, 2 липня, на Кайдакському мості в місті Дніпрі потрапив у ДТП мікроавтобус Renault. Як повідомляє місцеве видання “Інформатор”, водій не впорався з керуванням автомобіля і допустив його перекидання у кювет.

Судячи з опублікованого відео, автомобіль рухався в бік лівого берега. Виїжджаючи на міст, водій звернув з дороги, виїхавши на узбіччя, після чого мікроавтобус перекинувся в кювет.

На місце події прибули співробітники поліції та медики швидкої допомоги. Попередньо встановлено, що водій зазнав незначної травми - у нього забій грудної клітки.

Нагадаємо, раніше у селі Рясне-Руське поблизу Львова сталася смертельна ДТП. За кермом BMW перебував 11-річний хлопчик.

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