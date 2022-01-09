У Дніпрі місцеві мешканці 30 хвилин прали кота: тварина дивом вижила (відео)

Коли господиня чотирилапого ввімкнула "пральню", вона не помітила в ній кота.
У Дніпрі місцеві мешканці випадково випрали… кота. Господиня не помітила тварину у пральній машині.
Про це повідомили у ветеринарній клініці "На Робочій".
Котик на ім'я Броша любив спати у пральній машині. Один із таких моментів для тварини ледь не виявився трагедією. Усередині пральної лежала собача лежанка сірого кольору. Коли господиня чотирилапого ввімкнула "пральню", вона не помітила в ній кота.
"Стиралася" тварина близько 30 хвилин — доти, поки господарі не почули його крик.
“На подив, при відкритті машинки, кіт вибіг і намагався втекти. Його зловили, висушили та одразу привезли до ветеринара. На огляді у котика була низька температура, хрипи в легенях, очі не розплющувалися через порошка, з рота сильно пахло пральним засобом. Броші провели всю необхідну терапію. На щастя, його аналізи були в нормі і незабаром котик вирушив додому. Наразі він почувається добре”, — повідомили ветеринари.
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