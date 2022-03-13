У Дніпрі міська рада терміново звернулася до мешканців та попросила не публікувати у чатах фотографії обстрілів

Для безпеки також не слід публікувати в Мережі адреси з можливим влученням ворожих бомб.
У Дніпрі міська рада звернулася до мешканців міста та попросила їх не публікувати у месенджерах і чатах фото та відео наслідків обстрілів.
Про це повідомили у пресслужбі Дніпровської міської ради.
Так, у мерії попросили місцевих мешканців дотримуватися конфіденційності у питаннях публікації наслідків ворожого обстрілу.
“Варто проявити ще більшу обережність і не обмінюватися такими повідомленнями у месенджерах та чатах, наприклад, у чатах вашого будинку/ОСББ, робочих та шкільних группах тощо. Ворог може бути скрізь. Від цього залежить наша безпека і життя ваших близьких та рідних, - наголосили в пресслужбі міськради.
Зазначимо, що для безпеки також не слід публікувати в Мережі адреси з можливим влученням ворожих бомб.
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