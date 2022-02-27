У Дніпрі містяни зібрали чималу партію пляшок для коктейлів Молотова (відео)

У Дніпрі містяни зібрали чималу партію пляшок для коктейлів Молотова (відео)

Дніпряни неабияк згуртувалися довкола оборони держави.

Жителі Дніпра готові боронити своє місто з коктейлями Молотова. Задля цього вони зібрали чимало ящиків зі скляними пляшками.

Відповідне відео опубліковане в Мережі 27 лютого.

"Дніпро. Прямо зараз. Без коментарів. А, ні ­– Слава Україні", – мовиться в підписі до відео.