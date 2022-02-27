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У Дніпрі містяни зібрали чималу партію пляшок для коктейлів Молотова (відео)

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У Дніпрі містяни зібрали чималу партію пляшок для коктейлів Молотова (відео)

Дніпряни неабияк згуртувалися довкола оборони держави.

Жителі Дніпра готові боронити своє місто з коктейлями Молотова. Задля цього вони зібрали чимало ящиків зі скляними пляшками.

Відповідне відео опубліковане в Мережі 27 лютого.

"Дніпро. Прямо зараз. Без коментарів. А, ні ­– Слава Україні", – мовиться в підписі до відео.

Днепр. Сейчас. Без комментариев. А, нет - Слава Україні.

Опубліковано Evgeny Gendin Неділя, 27 лютого 2022 р.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • втрати особового складу - понад 3000 осіб,
  • танки - близько 100,
  • бойові броньовані машини - близько 540,
  • гармати - 15,
  • ЗРК "Бук" - 1,
  • літаки - 16,
  • вертольоти - 18.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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