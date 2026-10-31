У Дніпрі могли втратити один із найбільших об’єктів генерації: експерт повідомив про руйнування Придніпровської ТЕС

Придніпровська ТЕС / Архівне фото / © itc.ua

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Російські війська регулярно атакують енергетичну інфраструктуру Дніпра, зокрема Придніпровську ТЕС — один із найбільших об’єктів генерації в регіоні. Після останніх атак ця теплоелектростанція зазнала значних руйнувань і наразі не працює.

Про це заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в ефірі «Апостроф TV».

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Що Омельченко сказав про Придніпровську ТЕС

Експерт стверджує, що станція вже не функціонує через масштабні руйнування, спричинені російськими ударами. За його словами, наразі неможливо визначити, скільки часу знадобиться для її відновлення.

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«Наскільки мені відомо, вона вже не працює, вона зруйнована. І невідомо, скільки триватиме відновлення», — сказав Омельченко.

Він також наголосив, що російські війська систематично атакують енергетичну інфраструктуру Дніпра, що посилює проблеми з електропостачанням у регіоні.

Чи підтвердили руйнування Придніпровської ТЕС офіційно

Станом на момент публікації заяву Омельченка про повне руйнування саме Придніпровської ТЕС офіційно не підтверджували ані ДТЕК, ані місцева влада.

Водночас 23 жовтня ДТЕК повідомляв про серйозні пошкодження однієї зі своїх теплоелектростанцій унаслідок російської атаки. Тоді підприємство було змушене повністю припинити генерацію електроенергії. Однак компанія не назвала станцію, пославшись на безпекові міркування, тому ототожнювати її з Придніпровською ТЕС підстав немає.

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Удари по енергетиці Дніпропетровщини — останні наслідки

Ситуація в енергосистемі Дніпропетровщини залишається складною після кількох хвиль російських атак. У ніч проти 31 жовтня під удар знову потрапили два об’єкти ДТЕК Дніпровські електромережі. Один із них енергетики перед цим майже дві доби відновлювали. Через повторне пошкодження обладнання значна частина Дніпра та Кам’янського знову залишилася без електрики.

Масштабний блекаут у Дніпрі стався після нічної російської атаки 30 жовтня. Через знеструмлення понад 350 тисяч абонентів у місті та навколишніх населених пунктах зупинився весь електротранспорт, а насосні станції водопостачання та водовідведення перевели на резервне живлення. Блекаут також ускладнив роботу міської інфраструктури.

Відновлення електропостачання у Дніпрі ускладнюється через повторні російські атаки на енергетичну інфраструктуру. Енергетики попереджають, що мешканцям частини міста доведеться чекати на повернення світла до початку листопада, оскільки пошкоджене обладнання потребує тривалого ремонту. Роботи тривають, але строки відновлення залежать від масштабів руйнувань та безпекової ситуації.

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