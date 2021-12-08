У Дніпрі мотоцикліст на повній швидкості збив підлітка: дитину доправили до лікарні з серйозною травмою

В обставинах події розбираються правоохоронці.
У Дніпрі на вулиці Криворізькій мотоцикліст збив дівчину-підлітка, яка перебігала дорогу. Із травмою тазу її госпіталізували до лікарні.
Про це пише "Дніпро оперативне".
Так, до мережі потрапило відео з камер спостереження. На ролику видно, як юрба підлітків стоїть на пішохідному переході. У цей момент дорогою на великій швидкості їде мотоцикліст. Якоїсь миті 15-річна дівчинка починає перебігати проїжджу частину і буквально врізається у двоколісний.
Удар був такої сили, що школярка підлетіла у повітря, після чого впала. З місця події її госпіталізували до обласної дитячої лікарні. Попередньо, у неї діагностували травму таза та перелом ноги.
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На місці події працювали слідчі з ДТП. Встановлюються всі деталі того, що сталося.
Нагадаємо, що водієві вантажівки, який спровокував смертельну ДТП під Черніговом і вбив 13 осіб, повідомили про підозру.
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