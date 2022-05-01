У Дніпрі мотоцикліст під час погоні на повній швидкості влетів у поліцейського

У Дніпрі під час погоні за мотоциклістом сбили патрульного поліцейського.
Водій двоколісного на повній скорості врізався в копа.
Відео та фото з місця події згодом потрапили до соцмережі.
На кадрах видно, як на вулиці Набережній Перемоги стоїть патрульний автомобіль. З нього вийшли два копа, які намагалися зупинити водія мотоцикла Kawasaki.
В якийсь момент чоловік на двоколісному на повній скорості влетів в патрульного, від чого правоохоронця відкинуло на декілька метрів.
“Відомо, що наразі постраждалий один – поліцейський. За попередньою інформацією, у нього три переломи, він у тяжкому стані”, – йдеться у дописі.
Нагадаємо, що на Дніпропетровщині окупанти обстріляли склади у Синельниківському районі.
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