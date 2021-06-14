У Дніпрі може обвалитися частина Набережної: аварійну ділянку обмежили для пішоходів

На місці встановлять огорожу, а за дотриманням безпеки стежитимуть патрульні поліцейські.

У Дніпрі існує загроза подальшого обвалу Січеславської Набережної, яку нещодавно буквально змило після сильної зливи. В результаті чого комісія з техногенної безпеки і надзвичайних ситуацій (ТБЧС) перекрила частину пішохідної території.

Про це повідомили в пресслужбі Дніпровської міськради.

Так, на черговому засіданні комісія ТБЧС вирішила екстрено обмежити для пішоходів частину Січеславської Набережної від вулиці Воскресенської до вулиці Половицької. На аварійній ділянці встановлять огорожу і поліцейський патруль.

Нагадаємо, що в результаті сильної зливи 9 червня на Січеславській Набережній в районі Монастирського острова обвалилася частина пішохідної зони. Існує загроза обвалу перильного огородження і на інших ділянках берегової лінії.

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