У Дніпрі на балконі квартири жило понад сотню кажанів (фото)

Кажанів відловили та передали волонтерам.
У Дніпрі на балконі квартири під утеплювачем знайшли цілу зграю кажанів. Це 140 тварин.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"До Служби порятунку "10" надійшло повідомлення, що на балконі квартири, розташованої у багатоповерхівці на вулиці Велика Діївська Новокодацького району м. Дніпро, оселились кажани. Власник квартири заздалегідь викликав до місця будівельну бригаду, яка виконала демонтаж підвісної стелі та гіпсокартонних стін лоджії", - сказано у повідомленні.
Після того, як рятувальники прибули, вони виявили у приміщенні цілу зграю кажанів. Фахівці відловили 140 кажанів. Їх помістили до картонної коробки з отворами та передали волонтерам.
Нагадаємо, у кажанів з Лаоса знайшли три нові види коронавірусів.
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