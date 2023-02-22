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У Дніпрі на балконі квартири жило понад сотню кажанів (фото)

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У Дніпрі на балконі квартири жило понад сотню кажанів (фото)

Кажанів відловили та передали волонтерам.

У Дніпрі на балконі квартири під утеплювачем знайшли цілу зграю кажанів. Це 140 тварин. 

Про це повідомляє пресслужба ДСНС. 

"До Служби порятунку "10" надійшло повідомлення, що на балконі квартири, розташованої у багатоповерхівці на вулиці Велика Діївська Новокодацького району м. Дніпро, оселились кажани. Власник квартири заздалегідь викликав до місця будівельну бригаду, яка виконала демонтаж підвісної стелі та гіпсокартонних стін лоджії", - сказано у повідомленні. 

Після того, як рятувальники прибули, вони виявили у приміщенні цілу зграю кажанів. Фахівці відловили 140 кажанів. Їх помістили до картонної коробки з отворами та передали волонтерам.

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Нагадаємо, у кажанів з Лаоса знайшли три нові види коронавірусів.

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Дата публікації
Перегляди
613
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