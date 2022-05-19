У Дніпрі на дорозі зіткнулися два легковики: один з них перекинувся на дах, є постраждалі

У Дніпрі на дорозі зіткнулися два легковики: один з них перекинувся на дах, є постраждалі

У Дніпрі вдень 19 травня сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода: на дорозі не розминулися два легковики. Внаслідок чого постраждали два чоловіки.

Про це пише видання “Інформатор”.

Як стало відомо, ДТП сталася на перехресті вулиць Космонавта Волкова та Євгена Маланюка. Там зіткнулися автомобілі Skoda та “ЗАЗ”. За словами водія легковика Skoda, коли він рухався на не великій скорості, в нього врізався водій “ЗАЗа”, який їхав вулицею Євгена Маланюка.

Внаслідок чого автівка перекинулася на дах. Травми отримали водій та пасажир “ЗАЗа”. Їх забрали у лікарню.

На місці події працювали правоохоронці. З'ясовуються всі детали автотрощі.

Нагадаємо, що на Прикарпатті авто з 5 людьми в салоні злетіло з моста. Мама і донька загинули на місці.

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