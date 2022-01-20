У Дніпрі на ОLX виставили атракціони з центрального міського парку: що можна купити та скільки коштує

У Дніпрі на ОLX виставили атракціони з центрального міського парку: що можна купити та скільки коштує

Атракціони зараз стоять у парку ім. Глоби, який незабаром планується реконструювати.

У Дніпрі на дошку онлайн оголошень виставили атракціони із парку ім. Глоби. Придбати охочі можуть "Колесо огляду", "Американські гірки" та "Автодром".

Відповідні оголошення недавно з'явилися на ОЛХ.

Користувач Сергій Шевцов 23 грудня 2021 року розмістив у сервісі три "готові бізнеси". “Автодром” охочим коштуватиме понад 850 тисяч гривень. Автор запевняє, що на нього у комплекті йде вся технічна документація. До того ж, окупність атракціону — нібито три роки.

Крім того, придбати можна і "Американські гірки". Вартість їх — 1,7 млн ​​гривень.

"Виробник Росія, завод "Мир". 2000 року. Висота 10 метрів, довжина — 40 метрів, ширина — 18 метрів. Капітальний ремонт проводився у 2019 році”, — зазначив в публікації Сергій Шевцов.

За таку ж вартість можна придбати чудовий вид на місто, який відкривається з 25-метрового "Колеса огляду". Сама ж конструкція, за словами продавця, розбірна та транспортована.

11tv.dp.ua

Зазначимо, що атракціони зараз стоять у парку ім. Глоби, який незабаром планується реконструювати. Наразі процес перебуває на стадії проектування. Проте вже є можливий вид майбутньої зони відпочинку.

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