У Дніпрі на капоті Tesla провезли військового ТЦК: ким виявився водій і що кажуть у військкоматі

Водій представився керівником ухилянтів, яких хотіли затримати поліція разом з ТЦК.

У Дніпрі військовозобов’язаний наїхав на працівника ТЦК, а потім провіз його на капоті автівки. Військовослужбовець зазнав травм, а на водія відкрили кримінальне провадження.

Про це передає Дніпроперовський обласний ТЦК та СП.

Зазначається, що 10 березня під час оповіщення ТЦК разом із поліцейськими виявила двох порушників військового обліку, які перебувають у розшуку.

"До місця події під’їхав автомобіль Tesla. Водій, який представився керівником виявлених осіб, не мав при собі жодного військово-облікового документа та почав поводитися агресивно. Він наказав військовозобов’язаним сісти до авто, однак їх зупинили працівники поліції", – йдеться в повідомленні.

У ТЦК стверджують, що водій штовхнув одного з військових, після чого раптово сів за кермо, різко почав рух і збив іншого військовослужбовця. Постраждалий опинився на капоті автомобіля та зазнав тілесних ушкоджень.

Наразі він перебуває у медичному закладі, його життю нічого не загрожує. Постраждалому військовослужбовцю надано необхідну медичну допомогу.

Стосовно правопорушника зареєстровано кримінальне провадження за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України – умисне легке тілесне ушкодження.

У Дніпрі водій Tesla покатав співробітника ТЦК на капоті

Раніше повідомлялося, що у Хмельницькому двоє чоловіків напали на працівника ТЦК.

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