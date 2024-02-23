У Дніпрі на місці влучання російського дрона виявили тіло жінки (фото)

Тіло загиблої виявили між 8 та 9 поверхами багатоповерхівки.

В Дніпрі під час пошуково-рятувальних робіт на місці влучання російського дрона, виявили тіло жінки. Це друга загибла людина від атаки окупантів.

Про це повідомив голова Дніпропетровської військової адміністрації Сергій Лисак.

“Ще одна жертва ворожої атаки на Дніпро. Між 8 та 9 поверхами знайшли тіло жінки. Загалом трагічна ніч забрала життя двох людей. Бракує слів…”, - зазначив Сергій Лисак.

Фото: ДСНС України

Нагадаємо, що російські війська в ніч проти 23 лютого атакували дронами-камікадзе Дніпро та Одесу. Ворог влучив по багатоповерхівці та іншій інфраструктурі.

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