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У Дніпрі на мосту зіткнулися маршрутка та два легковики: утворився великий затор (фото)

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У Дніпрі на мосту зіткнулися маршрутка та два легковики: утворився великий затор (фото)

Фото: ХД Дніпро

Проїзд ускладнено в напрямку лівого берега.

У Дніпрі зранку 12 липня на Центральному (Новому) мосту зіткнулися маршрутка №136 і два легковики. У результаті там утворився великий затор.

Фото ДТП опублікували очевидці в Мережі.

На місце події приїхали правоохоронці. Причина зіткнення поки невідома. За попередньою інформацією, постраждалих в аварії немає.

© Дніпро Оперативний
Фото: Дніпро Оперативний
© ХД Дніпро
Фото: ХД Дніпро
© ХД Дніпро
Фото: ХД Дніпро
© ХД Дніпро
Фото: ХД Дніпро

Нагадаємо, у Дніпрі на житловому масиві "Північний" чоловік їхав на велосипеді через залізничний переїзд, посадивши на шию маленького хлопчика. На кермо батько почепив великий пакет із речами, а через плече ще й повісив сумку.

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