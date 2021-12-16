У Дніпрі на Новому мосту занесло легковик: одного з пасажирів викинуло з авто, є загиблі та постраждалі (відео)

У Дніпрі на Новому мосту занесло легковик: одного з пасажирів викинуло з авто, є загиблі та постраждалі (відео)

Транспортний засіб перекинувся і врізався дахом у роздільник.

У Дніпрі вночі 16 грудня сталася смертельна ДТП: на Новому мосту занесло автомобіль. Внаслідок аварії загинула дівчина.

Про це пише "Інформатор".

Як стало відомо, подія сталася близько 01:45 на повороті на Центральний міст з боку правого берега. Там водія автомобіля Dacia занесло дорогою. Транспортний засіб перекинувся і врізався дахом у роздільник на пішохідній зоні.

Внаслідок ДТП на місці загинула 19-річна дівчина, ще одна 18-річна пасажирка постраждала — під час зіткнення вона випала з авто. Травми отримав і 36-річний водій легковика — його з машини вирізали рятувальники. Постраждалих госпіталізували до лікарні.

На місці події працювали слідчі з ДТП. Встановлюються всі деталі того, що сталося.

Нагадаємо, що у Дніпрі позашляховик врізався у пасажирський автобус. Шестеро людей — у лікарні.

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