У Дніпрі на СТО згоріли вантажний автомобіль та причіп (фото)

У Дніпрі на СТО згоріли вантажний автомобіль та причіп (фото)

Через що сталася пожежа, встановлюють правоохоронці.

У Дніпрі вночі 3 листопада на станції технічного обладнання повністю згорів вантажний автомобіль та причіп.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС області.

Подія сталася на вулиці Бориса Кротова у Шевченківському районі міста. Вже на місці рятувальники встановили, що на території СТО на тимчасовій зупинці спалахнув вантажний автомобіль Renault. Вогонь охопив кабіну вантажівки та причіп.

“Вогнем знищено кабіну вантажного автомобіля та пошкоджено причіп на площу 25 квадратних метрів. Внаслідок події загиблих та постраждалих немає. Пожежу локалізовано о 02:56 та ліквідовано о 03:20”, — розповіли в пресслужбі ДСНС області.

Що саме спричинило пожежу, зараз невідомо. В обставинах події розбиратимуться правоохоронці.

Нагадаємо, що на Рівненщині живцем згоріла незряча жінка, яка хотіла розтопити піч.

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