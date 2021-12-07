У Дніпрі на вісім років в'язниці засудили чоловіка, який забив до смерті власну матір

У Дніпрі на вісім років в'язниці засудили чоловіка, який забив до смерті власну матір

Приводом для цього став конфлікт, який між ними раптово спалахнув.

У Дніпрі до восьми років в'язниці засудили чоловіка, який у нетверезому стані забив до смерті власну матір.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури області.

Як з'ясувалося, інцидент стався ще у липні цього року. Чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, забив руками та ногами жінку. Приводом для цього став конфлікт, який між ними раптово спалахнув.

Внаслідок події жінка померла. Правоохоронці затримали громадянина та відправили його під суд.

“За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Центральної окружної прокуратури міста Дніпра судом визнано чоловіка винним у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, які призвели до смерті жінки. Вироком суду йому призначено покарання у вигляді восьми років позбавлення волі”, — розповіли в пресслужбі прокуратури області.

Нагадаємо, що у Дніпропетровській області в гаражному кооперативі знайшли мертвими 19-річне подружжя.

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