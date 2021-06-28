У Дніпрі надзвичайники врятували собаку, яка впала у занедбаний колодязь: фото

У Дніпрі надзвичайники врятували собаку, яка впала у занедбаний колодязь: фото

Життю тварини наразі вже нічого не загрожує.

У Дніпрі надзвичайники врятували життя чотирилапій тварині.

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Як повідомляє ДСНС, зранку 28 червня від жінки надійшло повідомлення про те, що на території приватного житлового сектору на вулиці Орлиній Самарського району міста Дніпро у колодязі перебуває собака.

"По прибуттю до місця виклику співробітники ДСНС побачили, що у занедбаному колодязі, на глибині 2 метрів перебуває тварина та потребує допомоги. За допомогою трьохколінної драбини один із рятувальників спустився до низу та підняв на поверхню собаку", - йдеться у повідомленні.

Головне управління ДСНС у Дніпропетровській області

Життю тварини наразі вже нічого не загрожує.

Зазначається, що до порятунку було залучено 5 рятувальників та 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України в області.

ТСН зібрала кумедні історії про порятунок тварин

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