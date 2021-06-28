У Дніпрі надзвичайники врятували собаку, яка впала у занедбаний колодязь: фото

Життю тварини наразі вже нічого не загрожує.
У Дніпрі надзвичайники врятували життя чотирилапій тварині.
Як повідомляє ДСНС, зранку 28 червня від жінки надійшло повідомлення про те, що на території приватного житлового сектору на вулиці Орлиній Самарського району міста Дніпро у колодязі перебуває собака.
"По прибуттю до місця виклику співробітники ДСНС побачили, що у занедбаному колодязі, на глибині 2 метрів перебуває тварина та потребує допомоги. За допомогою трьохколінної драбини один із рятувальників спустився до низу та підняв на поверхню собаку", - йдеться у повідомленні.
Життю тварини наразі вже нічого не загрожує.
Зазначається, що до порятунку було залучено 5 рятувальників та 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України в області.