ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
119
Час на прочитання
1 хв

У Дніпрі напали на енергетиків: у справу втрутилася поліція

Поліція Дніпра розслідує напад місцевих жителів на енергетиків.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
У Дніпрі правоохоронці перевіряють факт нападу на енергетиків

У Дніпрі правоохоронці перевіряють факт нападу на енергетиків

У Дніпрі поліція проводить перевірку за фактом конфлікту, де місцеві жителі напали на енергетиків.

Про це пише поліція міста Дніпра.

«На вулиці Академіка Янгеля у місті Дніпрі стався конфлікт між місцевими мешканцями та представниками оперативно-виїзної бригади „ЦЕК“. За попередньою інформацією, він повʼязаний з відключеннями електроенергії», — йдеться в повідомленні.

За вказаним фактом проводиться перевірка. Поліцейські встановлюють усі обставини події. За результатами перевірки правоохоронці обіцяють надати правову кваліфікацію, відповідно до вимог чинного законодавства.

Нагадаємо, що у Дніпрі в одному з мікрорайонів люди напали на бригаду енергетиків, які приїхали відключати їхні будинки вручну.

В вчора, 18 грудня, в Одесі люди перекривали дорогу через відсутність світла.

Перед цим схожа історія була під Києвом: в Крюківщині жителі місцевого ЖК «Євромісто» перекривали дорогу через відсутність світла.

Дата публікації
Кількість переглядів
119
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie