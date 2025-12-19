У Дніпрі напали на енергетиків: у справу втрутилася поліція

У Дніпрі правоохоронці перевіряють факт нападу на енергетиків

У Дніпрі поліція проводить перевірку за фактом конфлікту, де місцеві жителі напали на енергетиків.

Про це пише поліція міста Дніпра.

«На вулиці Академіка Янгеля у місті Дніпрі стався конфлікт між місцевими мешканцями та представниками оперативно-виїзної бригади „ЦЕК“. За попередньою інформацією, він повʼязаний з відключеннями електроенергії», — йдеться в повідомленні.

За вказаним фактом проводиться перевірка. Поліцейські встановлюють усі обставини події. За результатами перевірки правоохоронці обіцяють надати правову кваліфікацію, відповідно до вимог чинного законодавства.

Нагадаємо, що у Дніпрі в одному з мікрорайонів люди напали на бригаду енергетиків, які приїхали відключати їхні будинки вручну.

В вчора, 18 грудня, в Одесі люди перекривали дорогу через відсутність світла.

Перед цим схожа історія була під Києвом: в Крюківщині жителі місцевого ЖК «Євромісто» перекривали дорогу через відсутність світла.