У Дніпрі напали на волонтера та відібрали 11 тисяч доларів, зібраних на ЗСУ: що відомо

У Дніпрі напали на волонтера та відібрали гроші / © Офіс Генерального прокурора

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У Дніпрі трьом учасникам злочинної групи оголосили підозру в розбійному нападі на місцевого волонтера. Двом із них додатково інкримінують вимагання грошей. Зловмисники дізналися, що у волонтера є велика сума грошей на авто для ЗСУ, і вирішили напасти на нього.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

У Дніпрі побили волонтера та відібрали гроші, зібрані на ЗСУ

Слідство встановило, що зловмисники дізналися, що потерпілий мав гроші на купівлю авто для ЗСУ. Коли вони прибули до житла волонтера, його силоміць витягли на вулицю і жорстоко побили.

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Після цього нападники проникли до квартири чоловіка, звідки викрали 11 тисяч доларів, серед яких були й цільові гроші для військових, а також ювелірні вироби загальною вартістю приблизно 100 тисяч гривень.

Як з’ясували правоохоронці, один із підозрюваних — багаторазово судимий житель Павлограда, який має зв’язки у кримінальних колах.

Нападники не зупинилися на пограбуванні: надалі двоє з них почали вимагати від потерпілого додаткові 10 тисяч доларів під приводом вигаданого боргу. Вони систематично погрожували волонтерові фізичною розправою протягом кількох місяців. Оперативники затримали одного з фігурантів безпосередньо під час передавання грошей.

Під час розслідування силовики провели вісім обшуків на території Дніпра. Їм вдалося вилучити телефони, гроші та інші речові докази.

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Усім трьом учасникам повідомили про підозру за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України — розбій. Двом фігурантам додатково інкриміновано ч. 4 ст. 189 КК України — вимагання.

Один із підозрюваних перебуває під вартою без права внесення застави, щодо іншого розгляд клопотання в суді триває. Третій учасник наразі утримується під вартою в межах іншого кримінального провадження.

Напади на ветеранів: останні новини

Нагадаємо, поліція Чернігівщини затримала по гарячих слідах двох мешканців Менської громади, яких підозрюють у збройному розбійному нападі на 43-річного ветерана ЗСУ. 24 березня зловмисники в балаклавах увірвалися до помешкання потерпілого в селі Стольне, зв’язали його скотчем, побили і, погрожуючи зброєю, дізналися пароль від мобільного телефона.

Забравши пристрій, нападники отримали доступ до банківського рахунку чоловіка та зняли з нього 270 тисяч гривень. Під час обшуків у затриманих вилучили автомат АК-74, два пістолети, гранату з запалом, боєприпаси, балаклави та викрадений телефон.

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Наразі фігурантів поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Триває слідство за ч. 4 ст. 187 КК України — розбій в умовах воєнного стану. Підозрюваним загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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