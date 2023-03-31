У Дніпрі нелюд забив до смерті малолітнього сина співмешканки (фото)

Чоловік завдав 4-річному хлопчику декілька ударів у живіт та по тілу, від яких дитина померла.

Поліція Дніпра затримала 29-річного підозрюваного у нанесенні смертельних тілесних ушкоджень малолітній дитині.

Про це інформує прес-служба поліції Дніпропетровської області.

У повідомленні вказується, що співмешканець матері завдав 4-річному хлопчику декілька ударів у живіт та по тілу. Від отриманих травм дитина померла.

"30 березня поліцейські отримали повідомлення про смерть 4-річної дитини в одному з будинків в Новокодацькому районі міста Дніпра. Під час огляду на тілі хлопчика були виявлені тілесні ушкодження", - йдеться у повідомленні.

Працівники відділення поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції з’ясували, що до загибелі дитини причетний співмешканець матері. Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

31 березня слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за злочин — до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Дніпрі помер 4-річний хлопчик на вулиці Айдарівський, що у Таромському. Смерть дитини констатували медики швидкої, які приїхали на виклик.

Крім того, ми інформували, що СБУ у Дніпрі знешкодила банду, яка викрадала людей. До складу угрупування входило 10 осіб, частина з яких вже раніше була засуджена.

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