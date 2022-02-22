У Дніпрі нетвереза мати залишила немовля на копів і намагалася втекти

У Дніпрі нетвереза мати залишила немовля на копів і намагалася втекти

Жінку затримали, а дитину забрали до лікарні.

У Дніпрі на вулиці помітили нетверезу жінку, яка ледь трималася на ногах, з візочком з немовлям. Вона поводилася неадекватно, тож очевидці викликали правоохоронців.

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Про це повідомляє "Репортер".

Сьогодні, 22 лютого, люди помітили на вулиці Калнишевського п'яну жінку з дитячим візком з немовлям. Люди викликали поліцію.

Коли наряд прибув на виклик, жінка стала поводитися агресивно і неадекватно. Їй запропонували вирушити у відділок поліції, а вона спробувала втекти, залишивши візок з дитиною на поліцейських.

Дитину передали медикам, які у супроводі ювенального поліцейського доправили її до лікарні.

Нагадаємо, що у Харкові хлопчик поневірявся по сусідах і просив у них їсти через те, що мати пиячила і часто була відсутня вдома.

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