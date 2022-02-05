У Дніпрі нетверезий водій із наркотиками в салоні авто влетів у вантажівку: постраждала 19-річна дівчина

У Дніпрі нетверезий водій із наркотиками в салоні авто влетів у вантажівку: постраждала 19-річна дівчина

Наразі правоохоронці встановлюють усі деталі того, що сталося.

У Дніпрі на вулиці Набережній Заводській нетверезий водій врізався у вантажівку. Внаслідок чого постраждала дівчина, її госпіталізували.

Про це пише "Дніпро оперативне".

За попередньою інформацією, водій автомобіля Volkswagen, який знаходився в стані алкогольного сп'яніння, влетів в вантажівку MAN, що рухалася попереду.

Удар був такої сили, що передня частина легковика буквально перетворилася на купу металу. Внаслідок ДТП постраждала 19-річна пасажирка транспортного засобу. Її госпіталізували до лікарні.

Пізніше копи на місці події також знайшли речовину, схожу на наркотичну. Наразі правоохоронці встановлюють усі деталі того, що сталося.

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