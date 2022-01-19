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У Дніпрі нетверезий водій маршрутки возив містом пасажирів і порушував правил дорожнього руху

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У Дніпрі нетверезий водій маршрутки возив містом пасажирів і порушував правил дорожнього руху

Facebook / Патрульна поліція Дніпра

У крові водія було 0,91 проміле спирту.

У Дніпрі водій маршрутки у нетверезому стані возив містом співробітників місцевого підприємства.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції області.

Як стало відомо, на проспекті Сергія Нігояна поліцейські помітили автомобіль Mercedes Benz. Водій транспортного засобу проїхав на заборонний сигнал світлофора, у зв'язку з чим копи подали водієві сигнал про зупинку.

Під час спілкування з 66-річним чоловіком правоохоронці помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Копи запропонували йому пройти огляд. Згодом драгер показав, що у крові водія — 0,91 проміле спирту.

“Поліцейські відсторонили водія від керування авто, вилучили водійське посвідчення та склали на нього протокол за ч.1 ст.130 (“Керування у стані сп'яніння”) та постанову за порушення правил дорожнього руху”, — розповіли в пресслужбі патрульної поліції області.

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