У Дніпрі невідомі порізали державні прапори на Алеї пошани – фото

Вандали порізали державні прапори та банер на Алеї пошани у центрі Дніпра.

У Дніпрі, навпроти будівлі міської ради, у ніч проти 26 лютого невідомі порізали державні прапори та банер на Алеї пошани – меморіальному комплексі, створеному громадськістю на честь загиблих українських військовослужбовців.

Про це "Радіо Свобода" розповіла одна з ініціаторок створення алеї, військова медикиня Олена Мосійчук.

За її словами, це вже третій акт вандалізму щодо алеї, створеної місяць тому. 13 лютого з неї викрали банер, а 17 лютого – зникли прапори.

"Ми створили цю алею перед міськрадою в надії на те, що там є вісім камер спостереження і що міськрада допоможе в захисті. Це вже третій акт вандалізму – сьогодні були порізані великі прапори, а це вже – наруга над державною символікою. Порізаний банер. Ми звернулися до поліції та СБУ. Це – стаття, і там є докази", - розповіла Мосійчук.

У Дніпрі порізали державні прапори та банер на Алеї пошани / Фото: Радіо Свобода

Громадськість Дніпра планує вкотре відновити алею власними силами. В обласній поліції журналістам повідомили, що зафіксували факт наруги.

Нагадаємо, у Києві вандали знищили дуб у пам’ять про загиблого Романа Ратушного (фото).

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