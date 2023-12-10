У Дніпрі невідомі спалили меморіал пам'яті загиблих від ракетного удару по багатоповерхівці (фото)

В Дніпрі, 10 грудня, невідомі скоїли вандалізм. На житловому масиві Перемога підпалили меморіал, який був присвячений пам'яті про загиблих від ракетного удару РФ по багатоповерхівці 14 січня 2023 року.

Про це написав народний депутат Олексій Гончаренко.

Там на зупинці громадського транспорту навпроти багатоповерхівки на Набережній Перемоги, 118 у Дніпрі, яку минулого року зруйнувала російська ракета, люди залишали іграшки й квіти в пам’ять про загиблих і зниклих безвісти містя

"Просто жах. Ті, хто це зробив повинні понести покарання за цей вандалізм", - написав Гончаренко.

У Дніпрі невідомі підпалили народний меморіал

У Дніпрі невідомі підпалили народний меморіал

Що відомо про удар по багатоповерхіві в Дніпрі

Нагадаємо, російські війська завдали удару по багатоверхівці Дніпра ракетою типу Х-22. Призначення цієї ракети – знищення авіаносних груп у морі.

Після атаки у Дніпрі зруйновані 72 квартири. У них були прописані 100-200 людей. Саме на таку кількість орієнтуються рятувальники, розбираючи на місці завали.

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