У Дніпрі невідомі "замінували" дві школи: евакуювали сотні дітей

На місце виїхали рятувальники, вибухотехніки та поліцейські.
У Дніпрі вранці 15 листопада евакуювали дітей одразу з двох шкіл. У навчальних закладах вибухотехніки шукали “бомби”.
Про це пише видання "Інформатор".
Як стало відомо, інформація про можливу бомбу надійшла від невідомих близько 09:30. Після чого до школи №23, розташованої на проспекті Яворницького, а також до школи №111 на проспекті Героїв направили наряд рятувальників, правоохоронців та вибухотехніків.
З будівель евакуювали весь персонал та учнів.
Пізніше стало відомо, що інформація щодо мінування школи №23 не підтвердилася. Правоохоронці обстежили будівлю, проте жодних предметів, небезпечних для життя людей, не виявили. Близько 11:00 учнів почали запускати до школи.
Інформації про “бомбу” у школі №111 наразі немає.
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