У Дніпрі невідомі "замінували" дві школи: евакуювали сотні дітей

У Дніпрі невідомі "замінували" дві школи: евакуювали сотні дітей

На місце виїхали рятувальники, вибухотехніки та поліцейські.

У Дніпрі вранці 15 листопада евакуювали дітей одразу з двох шкіл. У навчальних закладах вибухотехніки шукали “бомби”.

Про це пише видання "Інформатор".

Також читайте У Харкові повідомили про замінування лікарень із хворими на COVID-19

Як стало відомо, інформація про можливу бомбу надійшла від невідомих близько 09:30. Після чого до школи №23, розташованої на проспекті Яворницького, а також до школи №111 на проспекті Героїв направили наряд рятувальників, правоохоронців та вибухотехніків.

З будівель евакуювали весь персонал та учнів.

Пізніше стало відомо, що інформація щодо мінування школи №23 не підтвердилася. Правоохоронці обстежили будівлю, проте жодних предметів, небезпечних для життя людей, не виявили. Близько 11:00 учнів почали запускати до школи.

Інформації про “бомбу” у школі №111 наразі немає.

Читайте також:

Новини Львова: 36-річний чоловік задля розваги повідомив про замінування відділку поліції

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання