У Дніпрі невідомі жорстоко побили підлітків та розбили поліцейський автомобіль

Мати постраждалого хлопця шукає свідків, які бачили момент нападу.

У Дніпрі на вулиці Юрія Кондратюка невідомі побили групу підлітків, після чого розбили скло поліцейського автомобіля.

Про це пише видання "Інформатор".

Як з'ясувалося, двоє чоловіків, на вигляд яким близько 25 років, напали на підлітків, забризкали їх з газового балончика, після чого побили. Внаслідок чого одного 16-річного хлопця госпіталізували до лікарні з розірваною губою.

У поліції згодом зазначили, що хулігани розбили скло патрульного автомобіля. Мати постраждалого хлопця шукає свідків, які бачили момент нападу на підлітків.

“Якщо ви бачили момент події або його зняв відеореєстратор вашого автомобіля, який у цей момент знаходився на вулиці Юрія Кондратюка, 20, повідомте про це за номерами: (067) 913-91-39 або (063) 672-81-29, а також "102". Будь-яка інформація може бути корисною”, — наголосив “Інформатор”.

Нагадаємо, що у Дніпрі чоловік із зброї стріляв по вікнах багатоповерхівки.

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