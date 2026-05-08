Затриманий / © СБУ

Реклама

Служба безпеки України спільно з Нацполіцією затримала двох підозрюваних у теракті, який стався 7 травня у Дніпрі. За даними слідства, фігуранти на замовлення РФ підірвали автомобіль військовослужбовця ЗСУ.

Про це повідомила Служба безпеки України.

За інформацією правоохоронців, вибух стався близько 7:30 у Соборному районі міста. Внаслідок підриву вибухнув припаркований автомобіль українського військового.

Реклама

Встановлено, що до злочину причетні двоє мешканців Самарівського району Дніпропетровської області. Як стверджують у СБУ, вони шукали «швидкі заробітки» через телеграм-канали та погодилися підірвати авто за грошову винагороду.

За версією слідства, чоловіки заклали під авто саморобний вибуховий пристрій, а поруч встановили телефонну камеру, щоб зафіксувати момент вибуху. Вибухівку активували дистанційно — за допомогою дзвінка на телефон, яким була споряджена бомба.

«Протягом декількох годин після вибуху співробітники СБУ ідентифікували особи виконавців підриву і затримали їх. Одного з них перехопили на спробі втечі за кордон, де він сподівався сховатися від правосуддя», — йдеться в статті.

Під час обшуків у затриманих вилучили мобільні телефони, SIM-карти та одяг, який вони використовували під час підготовки вибуху.

Реклама

Обом фігурантам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 258 ККУ — терористичний акт. Наразі вони перебувають під вартою. У разі доведення провини їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Дніпропетровській області спільно з Національною поліцією під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Затриманий / © СБУ

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вранці 7 травня у Соборному районі Дніпра вибухнула припаркована автівка. Унаслідок вибуху травм зазнали двоє чоловіків.

Новини партнерів