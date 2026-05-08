У Дніпрі — новий теракт: СБУ по гарячих слідах впіймала підозрюваних
СБУ та Нацполіція затримали двох підозрюваних у підриві автомобіля військового у Дніпрі. Один із фігурантів після вибуху намагався втекти за кордон.
Служба безпеки України спільно з Нацполіцією затримала двох підозрюваних у теракті, який стався 7 травня у Дніпрі. За даними слідства, фігуранти на замовлення РФ підірвали автомобіль військовослужбовця ЗСУ.
Про це повідомила Служба безпеки України.
За інформацією правоохоронців, вибух стався близько 7:30 у Соборному районі міста. Внаслідок підриву вибухнув припаркований автомобіль українського військового.
Встановлено, що до злочину причетні двоє мешканців Самарівського району Дніпропетровської області. Як стверджують у СБУ, вони шукали «швидкі заробітки» через телеграм-канали та погодилися підірвати авто за грошову винагороду.
За версією слідства, чоловіки заклали під авто саморобний вибуховий пристрій, а поруч встановили телефонну камеру, щоб зафіксувати момент вибуху. Вибухівку активували дистанційно — за допомогою дзвінка на телефон, яким була споряджена бомба.
«Протягом декількох годин після вибуху співробітники СБУ ідентифікували особи виконавців підриву і затримали їх. Одного з них перехопили на спробі втечі за кордон, де він сподівався сховатися від правосуддя», — йдеться в статті.
Під час обшуків у затриманих вилучили мобільні телефони, SIM-карти та одяг, який вони використовували під час підготовки вибуху.
Обом фігурантам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 258 ККУ — терористичний акт. Наразі вони перебувають під вартою. У разі доведення провини їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Дніпропетровській області спільно з Національною поліцією під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вранці 7 травня у Соборному районі Дніпра вибухнула припаркована автівка. Унаслідок вибуху травм зазнали двоє чоловіків.