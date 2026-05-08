ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
443
Час на прочитання
2 хв

У Дніпрі — новий теракт: СБУ по гарячих слідах впіймала підозрюваних

СБУ та Нацполіція затримали двох підозрюваних у підриві автомобіля військового у Дніпрі. Один із фігурантів після вибуху намагався втекти за кордон.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Коментарі
Затриманий

Затриманий / © СБУ

Служба безпеки України спільно з Нацполіцією затримала двох підозрюваних у теракті, який стався 7 травня у Дніпрі. За даними слідства, фігуранти на замовлення РФ підірвали автомобіль військовослужбовця ЗСУ.

Про це повідомила Служба безпеки України.

За інформацією правоохоронців, вибух стався близько 7:30 у Соборному районі міста. Внаслідок підриву вибухнув припаркований автомобіль українського військового.

Встановлено, що до злочину причетні двоє мешканців Самарівського району Дніпропетровської області. Як стверджують у СБУ, вони шукали «швидкі заробітки» через телеграм-канали та погодилися підірвати авто за грошову винагороду.

За версією слідства, чоловіки заклали під авто саморобний вибуховий пристрій, а поруч встановили телефонну камеру, щоб зафіксувати момент вибуху. Вибухівку активували дистанційно — за допомогою дзвінка на телефон, яким була споряджена бомба.

«Протягом декількох годин після вибуху співробітники СБУ ідентифікували особи виконавців підриву і затримали їх. Одного з них перехопили на спробі втечі за кордон, де він сподівався сховатися від правосуддя», — йдеться в статті.

Під час обшуків у затриманих вилучили мобільні телефони, SIM-карти та одяг, який вони використовували під час підготовки вибуху.

Обом фігурантам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 258 ККУ — терористичний акт. Наразі вони перебувають під вартою. У разі доведення провини їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Дніпропетровській області спільно з Національною поліцією під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Затриманий / © СБУ

Затриманий / © СБУ

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вранці 7 травня у Соборному районі Дніпра вибухнула припаркована автівка. Унаслідок вибуху травм зазнали двоє чоловіків.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
443
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie