У Дніпрі обіцяють 10 тисяч гривень за вандала, який літерою "Z" позначив пам’ятник

У Дніпрі обіцяють 10 тисяч гривень за вандала, який літерою "Z" позначив пам’ятник

У Дніпрі оголосили винагороду за пошук чоловіка, який на пам’ятнику вночі намалював латинські літери "Z".

Особу в каптурі та з балончиком у руках зафіксували камери спостереження, йдеться в ТСН.

Він обмалював символами агресора постамент, на якому встановлений радянський танк. Комунальники ворожі символи вже позмивали.

А от чоловіка, що їх намалював, шукають і правоохоронці, і небайдужі.

Нагадаємо, у Донецькій області українські воїни виявили задіяні ворогом диверсійно-розвідувальні групи. Російські ДРГ розбили. Залишки ДРГ противника у паніці втекли.

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