У Дніпрі обирають запобіжний захід 20-річному солдату, який влаштував масове вбивство на "Південмаші" у Дніпрі

У Дніпрі обирають запобіжний захід 20-річному солдату, який влаштував масове вбивство на "Південмаші" у Дніпрі

Для Рябчука проситимуть утримання під вартою без альтернативи внесення застави.

У Кіровському районному суді Дніпра сьогодні обирають запобіжний захід солдату, який влаштував масову стрілянину на “Південмаші” у Дніпрі.

Про це повідомляє ТСН.ua.

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Підозрюваного у вбивстві п'яти осіб Артемія Рябчука вже конвоювали до будівлі суду. Засідання розпочалося о 16:00.

Раніше у ДБР повідомляли, що для Рябчука проситимуть утримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Як передає кореспондентка ТСН Ольга Павловська, підозрюваного уже привезли до суду.

Нагадаємо, що 20-річний Артемій Рябчук вночі 27 січня взяв у збройній кімнаті автомат і розстріляв з нього 10 людей, п'ять із яких померли на місці. Загинула, зокрема, жінка, яка працювала на підприємстві та впускала військовослужбовців та співробітників на “Південмаш”. Ще п'ять людей постраждали. За їхнє життя борються медики.

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