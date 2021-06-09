У Дніпрі обвалилася частина набережної (фото)

За попередніми даними, постраждалих немає.
Від початку червня в Дніпрі не припиняються сильні дощі. Це призвело до безлічі аварійних ситуацій в різних районах міста.
Як повідомляє Інформатор, 9 червня, після чергової зливи, обвалилася частина Січеславської Набережної.
Покриття зруйнувалося на ділянці між Фестивальним причалом і Монастирським островом. Цегла і плитка впали на берег. Попередньо, ніхто не постраждав.
Причина інциденту ще не відома. На місці працюють комунальники. Вони огородили місце події сигнальною стрічкою.
Нагадаємо, у Дніпрі затопило будівництво станції метро поблизу ЦУМу і площі Героїв Майдану. Прямокутник будівництва повністю затопило водою.