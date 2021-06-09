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У Дніпрі обвалилася частина набережної (фото)

Автор
Яна КовальЯна Коваль
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У Дніпрі обвалилася частина набережної (фото)

Інформатор Дніпро

За попередніми даними, постраждалих немає.

Від початку червня в Дніпрі не припиняються сильні дощі. Це призвело до безлічі аварійних ситуацій в різних районах міста.

Як повідомляє Інформатор, 9 червня, після чергової зливи, обвалилася частина Січеславської Набережної. 

Покриття зруйнувалося на ділянці між Фестивальним причалом і Монастирським островом. Цегла і плитка впали на берег. Попередньо, ніхто не постраждав.

Причина інциденту ще не відома. На місці працюють комунальники. Вони огородили місце події сигнальною стрічкою.

© Інформатор Дніпро
Інформатор Дніпро
© Інформатор Дніпро
Інформатор Дніпро
© Інформатор Дніпро
Інформатор Дніпро

Нагадаємо, у Дніпрі затопило будівництво станції метро поблизу ЦУМу і площі Героїв Майдану. Прямокутник будівництва повністю затопило водою.

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