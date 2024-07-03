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У Дніпрі оголошено жалобу за жертвами російських ударів

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У Дніпрі оголошено жалобу за жертвами російських ударів

Ракетний удар по Дніпрі 3 липня. Фото: Сергій Лисак.

РФ вдарила по місту ракетами і дронами.

У четвер, 4 липня, у Дніпрі буде день жалоби за загиблими внаслідок потужного обстрілу міста зранку 3 липня. 

Про це повідомив міський голова Борис Філатов. 

"З метою вшанування пам'яті жертв унаслідок останніх ракетних обстрілів Російською Федерацією у місті Дніпрі, оголосити днем трауру в місті Дніпрі 04.07.2024", - йдеться у розпорядженні.

Як повідомлялося, зранку 3 липня російська окупаційна армія вдарила по Дніпру дронами і ракетами. У місті сталася серія потужних вибухів. В області збили 5 БпЛА і 5 ракет.

Згодом місцева влада поінформувала про жертв російських ударів. Наразі відомо про чотирьох загиблих та понад 30 потерпілих. 

Троє загиблих і щонайменше 18-ро поранених після удару по Дніпру

Троє загиблих і щонайменше 18-ро поранених після удару по Дніпру

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