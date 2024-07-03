У Дніпрі оголошено жалобу за жертвами російських ударів

РФ вдарила по місту ракетами і дронами.

У четвер, 4 липня, у Дніпрі буде день жалоби за загиблими внаслідок потужного обстрілу міста зранку 3 липня.

Про це повідомив міський голова Борис Філатов.

"З метою вшанування пам'яті жертв унаслідок останніх ракетних обстрілів Російською Федерацією у місті Дніпрі, оголосити днем трауру в місті Дніпрі 04.07.2024", - йдеться у розпорядженні.

Як повідомлялося, зранку 3 липня російська окупаційна армія вдарила по Дніпру дронами і ракетами. У місті сталася серія потужних вибухів. В області збили 5 БпЛА і 5 ракет.

Згодом місцева влада поінформувала про жертв російських ударів. Наразі відомо про чотирьох загиблих та понад 30 потерпілих.

Троє загиблих і щонайменше 18-ро поранених після удару по Дніпру

Читайте також: