У Дніпрі оголошено жалобу за жертвами російських ударів

РФ вдарила по місту ракетами і дронами.
У четвер, 4 липня, у Дніпрі буде день жалоби за загиблими внаслідок потужного обстрілу міста зранку 3 липня.
Про це повідомив міський голова Борис Філатов.
"З метою вшанування пам'яті жертв унаслідок останніх ракетних обстрілів Російською Федерацією у місті Дніпрі, оголосити днем трауру в місті Дніпрі 04.07.2024", - йдеться у розпорядженні.
Як повідомлялося, зранку 3 липня російська окупаційна армія вдарила по Дніпру дронами і ракетами. У місті сталася серія потужних вибухів. В області збили 5 БпЛА і 5 ракет.
Згодом місцева влада поінформувала про жертв російських ударів. Наразі відомо про чотирьох загиблих та понад 30 потерпілих.
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