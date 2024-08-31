У Дніпрі оголосили підвищений рівень небезпеки: з чим це пов’язано

У Дніпропетровській області та Дніпрі в останній день літа оголосили попередження про небезпечну погоду. Метеорологи попереджають про можливі стихійні явища, які можуть бути небезпечними для людей.

Про це повідомив Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології.

Синоптики попереджають, що 31 серпня в місті Дніпро та по Дніпропетровській області очікуються пориви східного вітру швидкістю 15-20 м/с. У Дніпрі та області через негоду встановлено жовтий рівень небезпеки.

31 серпня на Дніпропетровщині очікується мінлива хмарність без значних опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура в області буде +29°...+34°, у Дніпрі +31°...+33°.

Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко розповідала, коли в Україні закінчиться спека і вже буде трохи прохолодна погода.

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