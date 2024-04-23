У Дніпрі оголосили вирок Артемію Рябчуку, який розстріляв людей на "Південьмаші"

Вночі хлопець заступив на варту, викрав зброю зі зброярні та відкрив вогонь

Нацгвардієць Артемій Рябчук, який розстріляв людей на заводі Південмаш у Дніпрі, отримав довічне ув’язнення. Трагедія сталася 27 січня 2022 року.

Про це повідомили в пресслужбі Офісу Генерального прокурора.

Як стало відомо, суд визнав його винним у порушенні статутних правил взаємовідносин, вбивстві та замаху на вбивство двох і більше осіб, викраденні зброї, дезертирстві, а також порушенні статутних правил вартової служби та незаконному поводженні зі зброєю.

В ході слідства прокурори довели, що військовослужбовець був включений до складу варти, що охороняла територію державного підприємства “Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова” у Дніпрі.

Вночі хлопець викрав зброю зі зброярні та відкрив вогонь. Внаслідок стрілянини загинули четверо його співслужбовців та працівниця підприємства. Ще п’ятеро нацгвардійців отримали поранення різного ступеню тяжкості.

“Після скоєного стрілок втік з місця несення служби, з собою забрав зброю. Невдовзі його затримали працівники правоохоронних органів. У суді засуджений свою провину визнав повністю. На вирок суду він очікував під вартою”, - розповіли в Офісі Генерального прокурора.

За скоєне суд приговорив його до довічного ув’язнення.

Нагадаємо, що ДБР завершило досудове розслідування стосовно 20-річного військовослужбовця Артемія Рябчука, який у січні 2022 року влаштував стрілянину на Південному машинобудівному заводі в Дніпрі.

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