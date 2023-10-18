У Дніпрі окупанти завдали удару по приватному сектору: є загиблі та постраждалі (фото)

Окупанти вдарили по приватних будинках в Дніпровському районі.
Російські окупанти вранці 18 жовтня завдали удару по Дніпру. Внаслідок чого є загиблі та постраждалі.
Про це на своїй сторіці в соцмережі написав міський голова Борис Філатов.
Як зазначається, удар по місту пролунав під час повітряної тривоги. Місцеві мешканці чули декілька вибухів, після цього в соцмережах з’явилося фото стовпа диму. Попередньо, загинула жінка.
Пізніше мер міста Борис Філатов повідомив, що внаслідок удару з боку окупантів є загиблі та постраждалі.
“Знову, знову, знову п***ри луплять в Дніпрі ракетами по приватному сектору. Є загиблі та постраждалі. Будь ласка, без фото в соцмережах. Всі офіційні підробиці очікуємо від ВЦА”, - наголосив Борис Філатов.
Пізніше в ВЦА підтвердили, що окупанти вдарили по приватних будинках в Дніпровському районі.
"Попередньо, загинула людина. Троє людей постраждали. Наслідки атаки уточнюємо. Вже відомо про шість пошкоджених будинків. Деталі згодом", - наголосив голова військової адміністрації Сергій Лисак.
Згодом голова Офісу президента Андрій Єрмак додав, що російські військові завдали удару по селищу Обухівка - там загинула 31-річна жінка.
Нагадаємо, що у Запоріжжі лунають вибухи. В області оголошено повітряну тривогу, яка пов'язана із ракетною небезпекою.
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