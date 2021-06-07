У Дніпрі оточили обласне управління СБУ: на місці працюють поліцейські та вибухотехніки

Чоловік під'їхав до Управління СБУ на велосипеді, залишив двоколісний біля паркану і пішов у своїх справах.

У Дніпрі правоохоронці оточили будівлю Головного управління СБУ в області. Вибухотехніки перевіряли інформацію про можливе мінування.

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Як стало відомо, до обласного управління СБУ, що на вулиці Чкалова, на велосипеді під'їхав невідомий чоловік. На бардачку у нього висіли накриті сумки. Громадянин залишив велосипед біля паркану, а сам пішов у невідомому напрямку.

Залишений транспортний засіб із сумками привернув увагу перехожих, тож вони викликали поліцію.

На місце прибули правоохоронці, рятувальники та вибухотехніки. Однак, обстеживши територію, жодних небезпечних для життя предметів експерти не виявили.

“Працювали поліцейські та вибухотехніки. Обстежили територію і підозрілий велосипед. Нічого не підтвердилося. Особу чоловіка не встановлено”, — повідомили ТСН.ua у пресслужбі Дніпровського відділення поліції.

Нагадаємо, що в Києві перекрили вулицю через загрозу вибуху, а в Запоріжжі “замінували” шість ТРЦ. Відвідувачів евакуювали.

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