У Дніпрі патрульні випадково знайшли жінку, яка 22 роки вважалася зниклою безвісти

Правоохоронці приїхали на виклик про смерть чоловіка біля школи.

У Дніпрі патрульні поліцейські, які приїхали на виклик про смерть бездомного чоловіка, випадково знайшли жінку, яка 22 років вважалася зниклою безвісти.

Про це з посиланням на патрульних пише "Інформатор".

Інцидент стався 4 січня на проспекті Героїв біля школи №111. Там перехожі виявили безпритульного чоловіка без ознак життя. На місце викликали правоохоронців. У ході слідчих дій поліцейські опитали свідків трагедії, однією з яких виявилася 57-річна жінка — в окупованому Криму з 2000 року вона вважалася зниклою.

“У процесі розмови поліцейські дізналися, що жінка-свідок зникла безвісти ще у 2000 року в Криму. Рродичі все ще вели розшук зниклої, хоча 2010 року Бахчисарайський суд визнав її померлою. Жінка розповіла, що приїхала до міста до чоловіка та вирішила в нього залишитися. Через якийсь час він помер, а його родичі вигнали її з помешкання і їй довелося жити на вулиці”, — написало видання.

Жінку доставили до поліцейської дільниці. Із її родичами зараз намагаються зв'язатися правоохоронці.

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