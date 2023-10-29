У Дніпрі патрульні затримали військового через "втомлений вигляд" і "євробляху": деталі скандалу

Боєць повертався до Дніпра з важкого бойового завдання на Сході.

У Дніпрі патрульні зупинили машину з військовим – білоруським добровольцем ЗСУ Андрієм Безсмертним. Машину бійця обшукали, а самого повезли в диспансер перевіряти на алкоголь та наркотики.

Про це військовий розповів на своїй сторонці в Іnstagram.

З чого розпочався скандал

Доброволець заявив, що вже майже доїжджав до побратимів, проте за 500 метрів його зупинило поліцейське авто.

Фото: instagram.com/bessmertnii

Військовослужбовець стверджує, що його автомобіль поліцейські зупинили без жодної причини. Вони зробили зауваження, що машина має іноземну реєстрацію (на "євробляхах").

"У нас усі машини на "бляхах", і? Таке бачу вперше", – каже Безсмертний.

Далі поліцейському не сподобався втомлений стан військового.

Поліцейському не сподобався втомлений стан військового

"На запитання чи вживав я щось, зрозуміло, я відповів, що ні. Вживав останній раз років 12 тому. А виглядаю лише втомленим, бо не спав нормально вже три доби", – зазначає доброволець.

Обшуки і експертиза

Відповідь військового не задовільнила копа, тому він вирішив влаштувати обшук.

"Після цього "перевернули" всю машину. Навіть у бардачок залізли. Перевірили зброю. Після чого сказали, що нам треба проїхати на огляд. Обшук і ось мене везуть у диспансер. Дорога, оформлення, алкотестер, зрозуміло по нулях і аналіз сечі. На коридорі одне. Здивоване обличчя людини з іншого екіпажу, який мене впізнав і здивувався діям своїх колег", – розповідає Андрій Безсмертний.

Добороволець був змушений здати тест на наявність наркотиків в організмі

Відмова поліції відвезти добровольця назад

Після цього військовослужбовець підійшов до автомобіля поліцейських, і попросив, аби вони відвезли його на місце зупиненки, адже там залишилась його автівка. Проте йому відмовили.

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"Я підійшов до машини співробітників, що стоїть поруч, сказав, що військовий, і люб'язно попросив підвезти до авто, зовсім поруч. На що співробітник вискочив з авто з криками, що він не таксі.

Я відійшов, викликав таксі і поки чекав на машину, з'явився старший цього екіпажа і запропонував мене підвезти. На що я йому відповів, що його колега мене вже послав ніжками прогулятися", — зауважив військовий.

"Як наслідок, стомлена після завдання група стоїть на холоді і чекає на мене півтори години, поки я доводжу поліцаям, що так виглядає втомлений військовий, а не п'яниця та наркоман. Опускаються руки щось робити, коли так ставляться до людей, до військових", – підсумував він.

У Патрульній поліції Дніпропетровської області поки що не прокоментували подію.

Раніше повідомлялося, що у Києві військових вигнали з форуму підприємців. Організатори пояснили все тим, що гостей заходу начебто лякає військова форма.

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