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У Дніпрі патрульні знайшли підлітка, якого понад п'ять днів шукали батьки: хлопець був у неадекватному стані

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У Дніпрі патрульні знайшли підлітка, якого понад п'ять днів шукали батьки: хлопець був у неадекватному стані

Facebook / Патрульна поліція Дніпра

Побачивши поліцейських, неповнолітній почав тікати.

У Дніпрі поліцейські виявили підлітка, якого з 27 січня шукали батьки. Хлопець вийшов із дому та пішов у невідомому напрямку.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції області.

Як з'ясувалося, патрульні на вулиці Юліуша Словацького помітили хлопця, який побачивши поліцейських, відразу почав тікати. Копам це здалося дивним, тому вони наздогнали підлітка. Під час спілкування правоохоронці виявили, що неповнолітній перебуває під дією наркотичних речовин.

“Патрульні встановили особу хлопця. Ним виявився 16-річний неповнолітній мешканець села Вербки Павлоградського району. Його розшукували батьки, оскільки він 27 січня пішов з дому й не повернувся. Патрульні повідомили батьків хлопця та ювенальну інспекцію про те, що знайшли його. Неповнолітнього ж шпиталізували до лікарні”, — підкреслили в пресслужбі патрульної поліції.

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