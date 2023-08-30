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У Дніпрі патрульний застрелив пасажира авто: хто був за кермом Jaguar

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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У Дніпрі патрульний застрелив пасажира авто: хто був за кермом Jaguar

Поліція. / Фото: УНІАН

У салоні авто було четверо осіб.

За кермом автомобіля, пасажира якого застрелив патрульний у Дніпрі 29 серпня, перебувала жінка. Загалом у салоні Jaguar було четверо осіб: двоє дорослих та двоє дітей. 

 Про це повідомив заступник прокурора області Олександр Савенко.

"Попередньо, (за кермом авто, яке спинили патрульні, - Ред.) була водійка. Всі точні обставини будуть встановлені в ході слідства", розповів він. 

Також Савенко не підтвердив, але й не спростував інформацію про порушення водієм авто правил дорожнього руху. За його словами, відео з місця подій, яке шириться у Мережі, дослідять під час слідства. 

Як повідомлялося, в Мережі опублікували відео з камер спостереження, на якому зафіксовано автомобіль Jaguar, пасажира якого застрелив поліцейський 29 серпня. На фото з камери відеонагляду видно, що за кермом автівки - чоловік, а не жінка. 

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Дата публікації
Перегляди
3367
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