У Дніпрі патрульний застрелив пасажира авто: хто був за кермом Jaguar

За кермом автомобіля, пасажира якого застрелив патрульний у Дніпрі 29 серпня, перебувала жінка. Загалом у салоні Jaguar було четверо осіб: двоє дорослих та двоє дітей.

Про це повідомив заступник прокурора області Олександр Савенко.

"Попередньо, (за кермом авто, яке спинили патрульні, - Ред.) була водійка. Всі точні обставини будуть встановлені в ході слідства", - розповів він.

Також Савенко не підтвердив, але й не спростував інформацію про порушення водієм авто правил дорожнього руху. За його словами, відео з місця подій, яке шириться у Мережі, дослідять під час слідства.

Як повідомлялося, в Мережі опублікували відео з камер спостереження, на якому зафіксовано автомобіль Jaguar, пасажира якого застрелив поліцейський 29 серпня. На фото з камери відеонагляду видно, що за кермом автівки - чоловік, а не жінка.

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