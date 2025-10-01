ТСН у соціальних мережах

781
1 хв

У Дніпрі перед вимкненням світла помітили дивний спалах: відео

На опублікованих у соцмережах кадрах видно, що спалах у небі був дуже яскравим та короткотривалим.

Богдан Скаврон
Вимкнення світла

Вимкнення світла / © pixabay.com

Мешканці міста Дніпро бачили в небі дивний спалах перед тим, як почалися перебої з електропостачанням.

Відео цього моменту публікують місцеві Telegram-канали.

За повідомленням очевидців, спалах було видно з різних куточків міста.

Як видно на опублікованих кадрах, він був дуже яскравим та короткотривалим.

Як повідомляє кореспондентка ТСН.ua, спалах був безгучним.

Одразу після нього почалися перебої із електропостачанням на Дніпропетровщині та на Запоріжжі.

У ДТЕК повідомили, що пошкоджень чи замикань не фіксували.

Нагадаємо, напередодні, 30 вересня, російська армія атакувала шахедами місто Дніпро, спричинивши пожежі та руйнування.

