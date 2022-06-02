У Дніпрі перенавчатимуть вимушених переселенців для майбутнього працевлаштування: куди звертатися

У Дніпрі перенавчатимуть вимушених переселенців для майбутнього працевлаштування: куди звертатися

У Дніпрі розпочали програму з перенавчання переселенців з областей, де тривають бойові дії.

У громадян з'явилася можливість отримати нову спеціальність і влаштуватися на роботу.

Про це розповіла начальниця інспекції з питань праці та зайнятості населення міськради Дніпра Тетяна Янушкевич, повідомляє "Суспільне".

За її словами, найбільш затребуваними зараз є вакансії робітничих професій. Вони будуть потрібні й після завершення війни, у період відбудови.

На сьогодні інспекція вжемає домовленості із 256 закладами професійно-технічної освіти області, аби вони прийняли переселенців, а також мешканців області на перенавчання.

Після закінчення перенавчання, яке триватиме пів року, громадяни зможуть отримати фах слюсаря, токаря, швачки, будівельника та інших робітничих спеціальностей.

Як зазначила Тетяна Янушкевич, після перенавчання буде можливість як знайти роботу на підприємстві, так і стати самозайнятою особою.

Звертатися шукачів роботи й роботодавців просять у чат-бот в телеграмі "Зайнятість Дніпра", або на сторінку інспекції з питань праці та зайнятості населення у Фейсбук.

Нагадаємо, що західних регіонах класи для вивчення української мови переповнені переселенцями із російськомовних міст.

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