У Дніпрі перевернулася фура із поросятами: тварини бігають по трасі (відео)

За даними місцевих ЗМІ, водій не справився із керуванням на заїзді на Полтавське шосе.

У Дніпрі у неділю, 22 вересня, перевернулася вантажівка із поросятами. Подія трапилася на Донецькому шосе.

Про це повідомляють у Мережі.

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За даними ЗМІ, інцидент стався приблизно об 11:00. Водій не справився із керуванням на заїзді на Полтавське шосе. В результаті тварини виявилися заблокованими в авто, частина із них загинула. Як видно на відео, поросята, яким вдалося вижити у ДТП, бігали по трасі та узбіччі.

Правоохоронці запевняють, що водій вантажівки не постраждав. Заїзд на Полтавське шосе з Донецького шосе був перекритий.

На місці працювали рятувальники та правоохоронці.

У Дніпрі перекинулася вантажівка із поросятами: тварини бігають по трасі

Нагадаємо, на Чернігівщині мотоцикліст розбився об трактор, його 13-річна пасажирка опинилася у лікарні.

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