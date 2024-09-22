У Дніпрі перевернулася фура із поросятами: тварини бігають по трасі (відео)

За даними місцевих ЗМІ, водій не справився із керуванням на заїзді на Полтавське шосе.
У Дніпрі у неділю, 22 вересня, перевернулася вантажівка із поросятами. Подія трапилася на Донецькому шосе.
Про це повідомляють у Мережі.
За даними ЗМІ, інцидент стався приблизно об 11:00. Водій не справився із керуванням на заїзді на Полтавське шосе. В результаті тварини виявилися заблокованими в авто, частина із них загинула. Як видно на відео, поросята, яким вдалося вижити у ДТП, бігали по трасі та узбіччі.
Правоохоронці запевняють, що водій вантажівки не постраждав. Заїзд на Полтавське шосе з Донецького шосе був перекритий.
На місці працювали рятувальники та правоохоронці.
Нагадаємо, на Чернігівщині мотоцикліст розбився об трактор, його 13-річна пасажирка опинилася у лікарні.
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