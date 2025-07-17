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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
8759
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1 хв

У Дніпрі пережили тяжку ніч: загиблі, пожежі та руйнування

У Дніпрі вночі було гучно — місто атакували ворожими безпілотниками. За даними ОВА, є загиблі.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
РФ вгатила по Дніпру

РФ вгатила по Дніпру / © Getty Images

Сьогодні у Дніпрі через нічну атаку РФ загинула людина і ще п’ятеро постраждали.

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

«Чоловіки 35, 37, 40 і 52 років госпіталізовані. Троє з них — у важкому стані. 70-річний потерпілий оговтуватися буде вдома», — зазначив він.

За його даними, у місті виникло одразу декілька пожеж. Відомо, що пошкоджені підприємства.

«Горіло і у Дніпровському районі. Там гучно було у Солонянській та Слобожанський громадах. Понівечені господарська споруда і теплиця», — додав Лисак.

Раніше повідомлялося, що 17 липня 2025 року росіяни атакували Дніпро ударними БпЛА, у місті лунали вибухи.

«Дніпро. Гучно. Перебувати в укриттях. Повітряна тривога триває», — попереджав Лисак.

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Дата публікації
Кількість переглядів
8759
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