У Дніпрі пережили тяжку ніч: загиблі, пожежі та руйнування

РФ вгатила по Дніпру / © Getty Images

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Сьогодні у Дніпрі через нічну атаку РФ загинула людина і ще п’ятеро постраждали.

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

«Чоловіки 35, 37, 40 і 52 років госпіталізовані. Троє з них — у важкому стані. 70-річний потерпілий оговтуватися буде вдома», — зазначив він.

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За його даними, у місті виникло одразу декілька пожеж. Відомо, що пошкоджені підприємства.

«Горіло і у Дніпровському районі. Там гучно було у Солонянській та Слобожанський громадах. Понівечені господарська споруда і теплиця», — додав Лисак.

Раніше повідомлялося, що 17 липня 2025 року росіяни атакували Дніпро ударними БпЛА, у місті лунали вибухи.

«Дніпро. Гучно. Перебувати в укриттях. Повітряна тривога триває», — попереджав Лисак.

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