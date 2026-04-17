- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 178
- Час на прочитання
- 2 хв
У Дніпрі під час атаки РФ уламок дрона влучив у телефон: який стан чоловіка (фото)
Чоловік дивом уникнув серйозних травм.
У Дніпрі під час російського обстрілу дронами стався незвичайний інцидент — уламок ворожого безпілотника влучив у мобільний телефон, який у той момент тримав у руках місцевий мешканець.
Про це повідомляють місцеві медіа.
За попередніми даними, подія сталася поблизу вулиці Братської. На оприлюднених фото видно, що уламок зачепив правий бік ґаджета.
У момент влучання чоловік тримав телефон у руках. Судячи зі слідів крові, він міг отримати незначні ушкодження. Втім, за наявною інформацією, його життю нічого не загрожує.
Місцевих жителів вкотре закликають не перебувати на відкритій місцевості під час повітряної тривоги.
Нагадаємо, у Дніпрі внаслідок російської атаки сталося займання на території одного з навчальних закладів. Тоді повідомлялося, що обійшлося без загиблих, однак є постраждалі.
За інформацією очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі, поранення дістали троє людей, серед них двоє маленьких дітей — хлопчики віком 3 та 1,5 року. У них зафіксували множинні садна, медики надали необхідну допомогу.
Також постраждала 38-річна жінка — її госпіталізували у стані середньої тяжкості. Внаслідок удару виникли пожежі в офісній будівлі та гаражі, пошкоджено кілька автомобілів.
Також, минулої ночі, 16 квітня, росіяни вдарили по житлових кварталах Дніпра. В обласному центрі сталися значні руйнування цивільної інфраструктури. На кількох локаціях спалахнули пожежі: зайнялися житлові будинки, гаражі та автомобілі.